 

Мигрант подсадил девочек на наркотики, одна из них умерла

 

Суд в Волгограде приговорил к пятнадцати годам колонии строгого режима двадцатичетырёхлетнего гражданина Узбекистана, склонившего трех девушек (две из них несовершеннолетние) к употреблению наркотического средства. Одна из них не выжила. 

Мигранта признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в отношении несовершеннолетнего, покушении на сбыт наркотических средств с использованием сети в составе группы лиц и в склонении к потреблению наркотических средств двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, повлекшему уход из жизни.

 

В Москве поймали мигранта из Средней Азии, надругавшегося над тринадцатилетней девочкой, возбуждено уголовное дело.

 

В Новосибирске получивший российское гражданство боец MMA из Таджикистана Фарход Рахимзода зарезал 39-летнюю женщину, а ее пятилетнюю дочь задушил, после чего убежал из России, однако был задержан на границе Казахстана и Узбекистана.

 

Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал признание губернатора Амурской области Василия Орлова:

 

«Пять лет назад мы решили запретить применение иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве и золотодобыче – не только китайской, но и из СНГ. Решение было жёсткое, болезненное, многие приняли его в штыки, доказывали, что на селе работать некому, что народ спился. Однако через пять лет ВНЕЗАПНО выясняется, что если платить нормальные деньги, то и люди есть, и техникой они управлять умеют, и не пьют. Показатели в сельском хозяйстве с тех пор выросли, вклад сельского хозяйства в ВРП удвоился, а урожаи сои вообще достигли рекордных показателей. Более того – это решение нас спасло в ковид. Есть некоторые регионы – не буду называть – которые не запретили иностранную рабочую силу и в ковид оказались в плохой ситуации. На нас это вообще никак не повлияло».

 

 


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