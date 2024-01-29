Мигрант подсадил девочек на наркотики, одна из них умерла

Суд в Волгограде приговорил к пятнадцати годам колонии строгого режима двадцатичетырёхлетнего гражданина Узбекистана, склонившего трех девушек (две из них несовершеннолетние) к употреблению наркотического средства. Одна из них не выжила.
Мигранта признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в отношении несовершеннолетнего, покушении на сбыт наркотических средств с использованием сети в составе группы лиц и в склонении к потреблению наркотических средств двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, повлекшему уход из жизни.
В Москве поймали мигранта из Средней Азии, надругавшегося над тринадцатилетней девочкой, возбуждено уголовное дело.
В Новосибирске получивший российское гражданство боец MMA из Таджикистана Фарход Рахимзода зарезал 39-летнюю женщину, а ее пятилетнюю дочь задушил, после чего убежал из России, однако был задержан на границе Казахстана и Узбекистана.
Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал признание губернатора Амурской области Василия Орлова: