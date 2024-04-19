Инсайдер рассказала, как в американской клинике подросткам прописывали необратимые препараты и девочки умоляли вернуть ампутированные груди

Внутреннее расследование показало, что 531 из 1165 детей, обратившихся в центр за помощью с 2018 года, получали "перекрёстные половые гормоны" и блокаторы пубертата, приводящие к бесплодию.

Когда Рид высказывала опасения и спрашивала о протоколах и рекомендациях, ей отвечали, что так работает индустрия: если ребенок говорит, что он транс, в этом нет никаких сомнений. "Мы просто говорим: "Да, вы трансгендер, чего бы вы хотели?" С родителями, чтобы "убедить" их, доктора разговаривают таким образом: "Вы предпочитаете иметь мёртвую дочь или живого сына?" (то есть угрожают вероятностью самоубийства их ребёнка).

Начиная с 2019 года Рид наблюдала возрастающий поток пациентов, которые " умоляли вернуть части тела на место в течение нескольких месяцев после операции". Она думала, что врачи будут вести статистику таких случаев, но этого не происходило. Тем не менее, Рид несколько лет колебалась, прежде чем заговорить, потому что боялась обвинений в "трансфобии".

Она также сказала, что давление со стороны социальных сетей привело к резкому увеличению числа детей, обращающихся за "сменой пола", и что в настоящее время подавляющее большинство из них - молодые женщины, желающие стать мужчинами.