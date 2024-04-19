В Москве мигрант напал на подростка, в Подмосковье изнасиловал пенсионерку

В Москве
уроженец Узбекистана чуть не сломал шею восьмикласснику из компании, прятавшейся в подъезде от дождя. Перед этим мигрант пытался выяснить, кто ребята по национальности.
Гражданин Таджикистана изнасиловал
71-летнюю женщину в Подмосковье. Ранее он работал в домах престарелых.
Отец Шахина Аббасова, которого разыскивают по подозрению в убийстве 24-летнего москвича после замечания из-за неправильной парковки, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку
. При допросе новый гражданин РФ потребовал переводчика. Трое соучастников убийства объявлены в розыск
, Аббасов до сих пор не найден, на квартире у него найдены 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.
В Институте русского языка им. А. С. Пушкина не был организован надлежащий контроль за процедурой экзамена по русскому языку как иностранному, заявили
в Минобрнауки РФ. Ректор Наталья Трухановская снята с должности.
По сообщению
канала "Многонационал", в Зеленодольском районе Татарстана, бывшие силовики из азербайджанской диаспоры мчались по встречке на внедорожнике "Майбах" и протаранили "Ниву". Водитель и пассажир "Нивы" погибли, в "Майбахе" не пострадали.