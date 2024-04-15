Драка мигрантов в Москве, задержания нацболов в Петербурге, в Крыму мигрантам запретили работать в 35 сферах

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После массовой драки на стройке в Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве, проверяется соблюдение миграционного законодательства участниками потасовки. 
В следовавшей в Рязань электричке "нерусские ребята" избили подростков-пассажиров из-за длинных волос. 
В Новосибирской области мигрантам запретили торговать напитками и сигаретами и работать в такси.
В Крыму мигрантам запретили работать в 35 сферахадминистративно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле, обслуживании зданий и территорий; отдельно оговорено, что запрещено вести издательскую деятельность и снимать в Крыму кинофильмы.
В Башкирии заключили под стражу Марзпетуни Галустяна, убившего случайного посетителя кафе, двадцатитрёхлетнего Данила Рахимкулова и пытавшегося скрыться. Его задержали в Волгоградской области.
Заведено уголовное дело на гражданина Таджикистана, который выстрелил из ружья в директора птицефабрики в Хасавюрте. 
В Петербурге продолжаются задержания нацболов за участие в акции против нелегальной миграции. Задержания проводит многонациональная полиция Петербурга. Телеграм-канал "Обыкновенный царизм" сообщает:
За отказ разблокировать телефон Лепешкина ударили, заткнули рот, повалили на пол и начали выкручивать ноги и руки. Узнав, что они пытают ветерана СВО, многонациональные опера прекратили избиение и усадили его на диван.
На вопросы, где и когда он воевал, Лепешкин отвечал под дулом пистолета - нерусский опер дослал патрон в патронник и обещал стрелять на каждое движение.
"Полицейские" задали еще несколько вопросов: где скрываются партийные товарищи Лепешкина, почему "нацист и скинхед" пошел воевать с такими же нацистами-хохлами.
После звонка от начальства многонациональные "полицейские" внезапно сказали, что за него, как ветерана СВО, ходатайствуют, поэтому оформлять ничего не будут.


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APN.ru