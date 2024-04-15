Драка мигрантов в Москве, задержания нацболов в Петербурге, в Крыму мигрантам запретили работать в 35 сферах

За отказ разблокировать телефон Лепешкина ударили, заткнули рот, повалили на пол и начали выкручивать ноги и руки. Узнав, что они пытают ветерана СВО, многонациональные опера прекратили избиение и усадили его на диван.

На вопросы, где и когда он воевал, Лепешкин отвечал под дулом пистолета - нерусский опер дослал патрон в патронник и обещал стрелять на каждое движение.

"Полицейские" задали еще несколько вопросов: где скрываются партийные товарищи Лепешкина, почему "нацист и скинхед" пошел воевать с такими же нацистами-хохлами.

После звонка от начальства многонациональные "полицейские" внезапно сказали, что за него, как ветерана СВО, ходатайствуют, поэтому оформлять ничего не будут.