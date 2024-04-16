Цена дамбы в Орске оказалась завышенной на 81 млн рублей, открылись подробности проживания сына мэра Орска в Дубае

В общей сумме на 81 миллион рублей была завышена цена дамбы в Орске, рассказал директор консалтингового агентства «МЭКА» Олег Дюкарев, которого после возведения дамбы в 2014 году пригласили оценить сооружение и траты на строительство.





Проведённая Дюкаревым независимая экспертиза показала завышение стоимости работ на сумму около 51 миллиона рублей за счет завышения цен по федеральному бюджету, а также на сумму около 30 миллионов по завышению цен областного бюджета. Кроме того, работы были выполнены некачественно и не соответствовали сметной документации. Например, вместо заявленных железобетонных пикетных столбиков на переездах были установлены столбики из бревнышек, окрашенных в белый цвет. Гниение дерева могло провести к проседанию и разрушению конструкции. Дюкарев внёс свои замечания, но суд их не принял, назначив новую экспертизу, при которой уже практически не было найдено недочетов.

Сын мэра Орска Василия Козупицы Николай в октябре 2022 года покинул Россию и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей, купив недвижимость, стоимость которой может составлять около 33 млн рублей. Внуки мэра Орска также находятся в ОАЭ, где уже пошли в местные детсады и школы. Василий Козупица заявил, что его сын всего добился сам и что в Саудовской Аравии "тоже не мёд, там очень жарко и очень сложный климат".

В 2010—2015 годах Василий Козупица был первым заместителем главы администрации Орска.



