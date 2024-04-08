 

Жители Орска отрицают, что их "за неделю" предупреждали о прорыве дамбы, и возмущены отношением к себе

Накаляется положение в Орске: возле мэрии толпа возмущённых горожан, люди пишут обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Большую часть толпы оттеснили полицейские, но инициативная группа прошла вместе с мэром в здание. Люди крайне недовольны заявлением главы МЧС РФ Александра Куренкова, что их предупреждали об эвакуации "за неделю" до прорыва дамбы. Эти слова, с которыми жители Орска не согласны, собрали сотни гневных комментариев. Люди говорят, что их заверяли в надёжности дамбы и о срочной эвакуации объявили менее чем за день, в ночь перед прорывом дамбы (некоторые говорят даже о считанных часах до затопления). Также людей возмущает информация, что за полностью утраченное имущество выплаты составят 100 тыс. рублей, за частично утраченное -- 50 тыс. 
Фотографии затопленного Орска и комментарии жителей Орска можно посмотреть здесь. В Орске затоплено более 6 тысяч домов, эвакуировано более 4 тысяч человек.
 
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