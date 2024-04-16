Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой терроризма; инструкторы НАТО тренируют узбекских военных

Инструкторы НАТО тренируют военнослужащих армии Узбекистана, обучение проходит на базе Центра подготовки младших специалистов Минобороны страны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях в миграционной сфере в Северо-Западном федеральном округе и призвал бороться с появлением этнических анклавов:

"Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий".

Нелегальную миграцию Патрушев назвал "питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности".

Пяти ведущим российским вузам вынесено предупреждение за нарушения при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства и при выдаче иностранным гражданам сертификатов. Вузами-нарушителями стали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы; Санкт-Петербургский государственный университет; Государственный институт русского языка имени Пушкина; Российский государственный педагогический университет имени Герцена; Псковский государственный университет.







