 

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой терроризма; инструкторы НАТО тренируют узбекских военных

 

Инструкторы НАТО тренируют военнослужащих армии Узбекистана, обучение проходит на базе Центра подготовки младших специалистов Минобороны страны.

 

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях в миграционной сфере в Северо-Западном федеральном округе и призвал бороться с появлением этнических анклавов:

"Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий".

Нелегальную миграцию Патрушев назвал "питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности".

 

Пяти ведущим российским вузам вынесено предупреждение за нарушения при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства и при выдаче иностранным гражданам сертификатов. Вузами-нарушителями стали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы; Санкт-Петербургский государственный университет; Государственный институт русского языка имени Пушкина; Российский государственный педагогический университет имени Герцена; Псковский государственный университет.

 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ могут ввести режим контролируемого пребывания мигрантов, на Урале участились преступления
» Патрушев: мигрантов используют для создания террористических ячеек
» Патрушев рассказал об участии мигрантов в наркотрафике
» Дмитрий Анатольевич Медведев заявил о недопустимости создания этнических анклавов в России
» "Нелегальная миграция - угроза национальной безопасности страны"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Постмегаэкономика и Луна

Постмегаэкономика и Луна

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Теракт в \

Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Раскрыта масштабная коррупционная схема на Северном Кавказе

  • 21:22
  • 142

Экспертка заявила, что кресты с тактильной модели Успенского собора убраны, чтобы не навредить слепым, и в антивандальных целях

  • 21:13
  • 142

Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области и ДНР ранены женщины

  • 20:57
  • 148

Цена дамбы в Орске оказалась завышенной на 81 млн рублей, открылись подробности проживания сына мэра Орска в Дубае

  • 20:16
  • 174

Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой терроризма; инструкторы НАТО тренируют узбекских военных

  • 20:00
  • 191
Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru