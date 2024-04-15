 

Жители посёлка под Оренбургом на свои деньги "без согласования" построили дамбу и спаслись от паводка

Жители посёлка Перовский под Оренбургом потратили 3 миллиона рублей, чтобы своими силами построить полуторакилометровую дамбу, которая спасла их дома от наводнения. Они не получили никакой помощи от местной администрации, а некоторые чиновники, по словам жителей, даже угрожали им наказанием за строительство дамбы без согласования.
«На основе личных связей жителей поселка орггруппа договаривалась о предоставлении всех необходимых средств и материалов с организациями. Кто-то покупал за свой счет. Смета затрат еще составится. Люди спасали свои дома и не думали о деньгах. Кто мог, тот дежурил ночами на дамбе и следил за уровнем воды. А девушки готовили еду, приносили на организованные посты и кормили дежурных. Все проявили себя слаженно и организованно благодаря опыту и организаторским способностям людей, которые защищали свое жилье от паводка».

Депутат Госдумы Нина Останина считает, что власти должны вернуть людям потраченные деньги. «Я завтра вылетаю в Оренбург и обязательно встречу жителей этого поселка. Считаю, что им должны эти деньги вернуть, поэтому переговорю с людьми. Они напишут обращение, я его поддержу. Там создана правительственная комиссия, чрезвычайная ситуация признана на федеральном уровне, поэтому буду обращаться к Мишустину», — сказала Останина.

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