В Москве задержаны 82 мигранта, пытавшихся отбить подозреваемого; в Петербурге продолжаются аресты многонациональной банды

Сотрудники полиции задержали 82 иностранца, пытавшихся помешать задержанию подозреваемого уроженца Таджикистана. 15 декабря в столичном районе Капотня при проверке документов у водителя участковым, 21-летний иностранный гражданин попытался скрыться на автомобиле, протащив полицейского несколько метров. После чего молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. Затем к сотрудникам полиции подошли более восьмидесяти агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля. На место прибыли дополнительные наряды полиции, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх.

Задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 "Мелкое хулиганство", ст. 18.8 "Нарушение миграционного законодательства" КоАП РФ). В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), он задержан.

В Петербурге продолжаются задержания членов многонациональной банды, в том числе полицейских, которых обвиняют в множестве различных преступлений. Возбуждены уголовные дела по пунктам вымогательство, разбой, превышение должностных полномочий.





