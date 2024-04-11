 

В Старой Ладоге отреставрируют храмы XII-XIII вв., в Помпеях найден расписанный фресками зал

Разработка проектно-сметной документации для реставрации старейших храмов Ленинградской области начнётся в 2024 году. Собор Николая Чудотворца в Старой Ладоге построен приблизительно в 1250-1300 годах. Собор Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге создан в XII веке.

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси, исследования там выявили памятники и более ранних эпох. На территории поселения насчитывается около 160 памятников истории.

В 2014 году начат масштабный проект по реставрации Ладожской крепости. К 2018 году были восстановлены северо-западное прясло, Стрелочная и Раскатная башни. В 2024 году планируется продолжить работы, в числе первоочередных задач названы восстановление северо-восточного и юго-восточного прясла, разработка проектно-сметной документации Тайничной башни, создание фондохранилища в Старой Ладоге. 


Раскопки в Помпеях позволили обнаружить новый банкетный зал, в котором хорошо сохранились фрески, написанные на сюжет Троянской войны. Главной темой фресок является героизм мифологических персонажей. Среди них, помимо прекрасной Елены и Париса, который именуется в подписи на древнегреческом "Александр", узнается царевна Кассандра, обладавшая даром предвидения. Специалисты отмечают высокий художественный уровень росписи. Помещение 15 м в длину и 6 м в ширину, скорее всего, использовалось для банкетов достаточно состоятельной семьей. Как рассказал директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель, фигуры мифа о Трое нарисованы на черном фоне, что свидетельствует об особой тонкости вкуса хозяев: "Стены были черного цвета, чтобы не было видно дыма от зажженных факелов, освещавших помещение. Таким образом, дрожащее пламя играло на стенах, и создавался эффект оживших фигур". Это также указывает на то, что этот зал использовался для общей трапезы после захода солнца в вечерние часы.

Извержение вулкана Везувий, в результате которого Помпеи оказались погребены под слоем пепла, случилось в 79 году н.э. Город был обнаружен в 1592 году, раскопки Помпеи продолжаются с XVIII века, и часть города всё ещё находится под землей. 

 


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