В России больше чем на 20% выросла численность "коренных малочисленых народов"

Количество проживающих на территории РФ коренных малочисленных народов увеличилось более чем на 20% за последние тридцать лет, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, назвав это "общим результатом государственной политики в отношении коренных малочисленных народов".

На данный момент в России 47 КМН -- в общей сложности более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преференций, которыми не обладают люди, не считающиеся "коренными", даже если многие поколения их предков жили в этом же месте.



