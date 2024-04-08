Таксист-мигрант назвал женщину "русской тварью"; почти вся шаурма Москвы и Петербурга оказалась опасной

В Обнинске Калужской области таксист-мигрант назвал женщину "свиньёй" и "русской тварью" и отказался её везти. Когда его нашли общественники, мигрант извинился
. Ранее таксисты-мигранты оскорбляли русских пассажиров в Челябинске и Подмосковье.
По результатам проверки Роскачества
, почти вся шаурма Москвы и Петербурга оказалась опасной для здоровья: в ней выявили кишечную палочку, стафилококк и листерии. Так, кишечную палочку нашли в продукции Ozon fresh, Шоу'рма, Vasilchuki, Restoria, ВкусВилл, Dostaевский, Мираторг, Анна-Лиза, Глобус, Шаурму х@чу, НОН, Сеньор Денер, Chef Doner, Добрые съести, Токио City, Шава Кинг, VЛАВАШЕ, Кафе Кебаб, Шаверленд, Шаверно, Кручу Верчу, Просто Вася, Бирвайн и Super Кебаб. В шаурме от Chef Doner и Ашана выявили листерии, причём в продукции от Ашана ещё и золотистый стафилококк, который может приводить к летальному исходу. Ничего опасного не нашли в шаурме
I Need Doner (Москва).
Специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя обвиняется
в фиктивной постановке на учет по месту пребывания в России 111 граждан из Средней Азии.
Московские следователи возбудили уголовное дело
о незаконной миграции и выдаче поддельных сертификатов о владении русским языком в Государственном институте русского языка имени Пушкина. По делу проходят пять подозреваемых.
По сведениям
телеграм-канала "Многонационал", в убийстве Даниила Рахимкулова в Башкирии участвовали армянин Арман Галустян, хозяин клуба «Ной» (до сих пор не задержан, возможно, покинул Россию), а также его друзья из Азербайджана - Нурлан Наджафор, хозяин клуба «Марокко» и Сулейманов Вугар.