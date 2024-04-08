Таксист-мигрант назвал женщину "русской тварью"; почти вся шаурма Москвы и Петербурга оказалась опасной

ней выявили кишечную палочку, стафилококк и листерии. Так, к

ишечную палочку нашли в продукции Ozon fresh, Шоу'рма, Vasilchuki, Restoria, ВкусВилл, Dostaевский,

, Анна-Лиза, Глобус, Шаурму х@чу, НОН, Сеньор Денер, Chef Doner, Добрые съести, Токио City, Шава Кинг, VЛАВАШЕ, Кафе Кебаб, Шаверленд, Шаверно, Кручу Верчу, Просто Вася, Бирвайн и Super Кебаб.

В шаурме от Chef Doner и Ашана выявили листерии, причём в продукции от Ашана ещё и золотистый стафилококк, который может приводить к летальному исходу. Ничего опасного не нашли в шаурме