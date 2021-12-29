 

Власти Калужской области призвали русских терпеть, когда их бьют мигранты

 
Губернатор Калужской области Владислав Шапша: 
«На улицах городов, где идет активное экономическое развитие, люди сталкиваются с тем, что мы называем миграционной проблемой. Это самое страшное, что может быть, в нашей многонациональной стране. Мне непонятно, почему русский в пьяном угаре если кому-то физиономию расквасил — это ничего, а если таджик или узбек подрался — это плохо?... Нужно не задирать друг друга на улицах, как это произошло в Ермолино. Я не оправдываю того человека, который нож применил. Но если мы с вами в этой непростой с обеих сторон ситуации будем решать вопрос силой, это приведёт к расколу». »
Губернатор имеет в виду произошедшее 17 декабря, когда мигрант дважды со спины ударил ножом в спину, в область сердца, русского подростка. А 11 октября в Обнинске мигрант из Узбекистана до смерти забил капитана футбольной команды «Ермак». В некоторых школах Обнинска уже половина классов укомплектованы детьми мигрантов из Средней Азии.
 

 

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