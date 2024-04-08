 

Украинцы продолжают атаковать ЗАЭС, в Литву начинает прибывать немецкая танковая бригада

Вооруженные силы Украины вновь ударили дроном по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, который уже был повреждён накануне. Дрон-камикадзе был сбит и упал на крышу энергоблока.
В Курской области дрон атаковал территорию бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево, в Белгородской области атакован молоковоз, двигавшийся по дороге между сёлами Старый Хутор и Бирюч. 

 

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа из состава приписанной к стране 42-й танковой бригады бундесвера прибывает на место службы. «Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым», — заявил глава минобороны. К концу года личный состав группы планируется увеличить до 150 человек. До 80% подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре республики. В Литве уже находятся более трех тысяч военных НАТО, и Литвы «готовится к всеобщей обороне».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле к отправке германских солдат в Литву относятся негативно.
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APN.ru