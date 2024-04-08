Украинцы продолжают атаковать ЗАЭС, в Литву начинает прибывать немецкая танковая бригада

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа из состава приписанной к стране 42-й танковой бригады бундесвера прибывает на место службы. «Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым», — заявил глава минобороны. К концу года личный состав группы планируется увеличить до 150 человек. До 80% подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре республики. В Литве уже находятся более трех тысяч военных НАТО, и Литвы «готовится к всеобщей обороне».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал , что в Кремле к отправке германских солдат в Литву относятся негативно.