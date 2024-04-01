 

Украинским морским коридором за 7 месяцев экспортировано больше грузов, чем за год работы "зерновой инициативы"

За 7 месяцев украинским морским коридором (открыт в августе 2023 года) было экспортировано 33,8 млн. т грузов, что значительно больше, чем за год работы так называемой «зерновой инициативы», заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины А. Кубраков. В течение первого же месяца через коридор прошли одиночные суда, прежде остававшиеся заблокированными в украинских портах. Сейчас входа в порты Одесса, Черноморск и Южный в очереди ожидают 150 судов, которыми будет экспортировано ещё 5 млн т грузов. Кубраков утверждает, что Украина "практически вышла на довоенные объемы экспорта грузов из портов Большой Одессы". 

23,1 млн т из экспортированных грузов - это агропродукция. В том числе вывезено:

  • пшеницы – 13,717 млн т (12,761 млн т в прошлом году), из них в марте – 1,945 млн т,
  • ячменя – 1,962 (2,27) млн т, в марте – 339 тыс т,
  • ржи – 1 (17,4) тыс т, в марте не экспортировалась,
  • кукурузы – 18,622 (22) млн т, в марте – 2,627 млн т. 

Также на указанную дату Украина экспортировала 79 тыс. т муки.

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APN.ru