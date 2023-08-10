Украина "разрешила" проходы судов в порты Чёрного моря под ответственность капитанов

Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный; поскольку на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

, по состоянию на 9 августа сего года Украина экспортировала 2,762 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 488 тыс. тонн было отгружено в текущем месяце

При этом по состоянию на 12 августа прошлого года указанный показатель составил 2,339 млн тонн, в том числе в августе – 726 тыс. тонн.

Тем не менее