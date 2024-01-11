 

Вывоз зерна с Украины вышел на тот же уровень, что до начала боевых действий

 

К концу 2023 года Украине удалось вывести объём поставок зерна по Чёрному морю фактически на тот же уровень, что наблюдался до начала боевых действий в 2022 году, при том что РФ "зерновую сделку" не возобновляла. Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что большинство грузов в рамках зернового коридора идет в страны глобального Юга. Новый коридор, сформировавшийся после выхода РФ из зерновой сделки, пропустил более 500 судов и 10 миллионов тонн грузов.

Ранее сегодня, 11 января, вице-премьер России Виктория Абрамченко сказала, что подвижек в деле возможного возобновления зерновой сделки нет, поскольку российские требования не выполнялись. 

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APN.ru