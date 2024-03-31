Один из древнейших российских монастырей в апреле начнёт экскурсии "Тайны монастырской горы"

Специалисты Всероссийского историко-этнографического музея разработали интерактивную экскурсию о тайнах возвышенности, на которой расположен один из древнейших российских православных монастырей - Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь в Тверской области (предположительно, основан около 1038 года).
Возвышенность, на которой расположен Борисоглебский монастырь - ландшафт, искусственно измененный по разным причинам за 1 тыс. лет, из единой береговой горы горожане сформировали две возвышенности.
Экскурсию дополнит документальная хроника, снятая при проведении археологических раскопок.