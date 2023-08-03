В Суздале и Торжке новые археологические находки из древности, в Алатыре откроется Музей русской провинции

ейчас в Суздале раскопки ведутся на нескольких участках: в Кремле, на территории Окольного города и на периферии городской территории, за валами XII века.

на территории Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря, который считается одним из древнейших в России (вероятно, основан около 1038 года), найдены старинные мощения и другие предметы, в том числе украшение - шумящая привеска, предположительно, XIII века: "

полая стилизованная фигурка конька, к нижней части которой крепились четыре колоколовидных привески на двух звеньях цепи".