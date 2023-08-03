 

В Суздале и Торжке новые археологические находки из древности, в Алатыре откроется Музей русской провинции

В Суздале сделаны новые археологические находки, по которым можно судить, что освоение этой территории началось не позднее начала XII века, -- в частности, наконечник копья. Сейчас в Суздале раскопки ведутся на нескольких участках: в Кремле, на территории Окольного города и на периферии городской территории, за валами XII века.
 
В Торжке на территории Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря, который считается одним из древнейших в России (вероятно, основан около 1038 года), найдены старинные мощения и другие предметы, в том числе украшение - шумящая привеска, предположительно, XIII века: "полая стилизованная фигурка конька, к нижней части которой крепились четыре колоколовидных привески на двух звеньях цепи".
 
В Алатыре (Чувашия) в декабре 2023 года планируется открыть Музей русской провинции. На оснащение музея оборудованием выделено 28,3 млн рублей. Предполагается, что "экспозиция расскажет о богатейшей истории города Алатыря и Алатырского уезда с момента возникновения в 1552 году и до 30-х годов ХХ века, станет наглядным пособием по изучению исторического наследия наших предков на примере огромного количества подлинников из фондов краеведческого музея".


 
 

 
 

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