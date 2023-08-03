В Суздале и Торжке новые археологические находки из древности, в Алатыре откроется Музей русской провинции

В Суздале
сделаны новые археологические находки, по которым можно судить, что освоение этой территории началось не позднее начала XII века, -- в частности, наконечник копья. Сейчас в Суздале раскопки ведутся на нескольких участках: в Кремле, на территории Окольного города и на периферии городской территории, за валами XII века.
В Алатыре (Чувашия) в декабре 2023 года планируется открыть Музей русской провинции. На оснащение музея оборудованием выделено 28,3 млн рублей. Предполагается
, что "экспозиция расскажет о богатейшей истории города Алатыря и Алатырского уезда с момента возникновения в 1552 году и до 30-х годов ХХ века, станет наглядным пособием по изучению исторического наследия наших предков на примере огромного количества подлинников из фондов краеведческого музея".