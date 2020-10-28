В Турции красоту древнего христианского храма перекрыли гипсокартоном

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов опубликовал две фотографии древнего монастыря Хора в Стамбуле: до августа этого года, когда обитель ещё имела статус музея, и нынешнюю, когда монастырь, по решению президента Турции Эрдогана, превратили в мечеть.





В ходе переделки монастыря в мечеть потолки обители стали в два-три раза ниже: их аляповато перекрыли гипсокартоном, покрашенным белой краской. В итоге высокие расписные арки, мозаики и купол с оконными проёмами оказались полностью скрыты.