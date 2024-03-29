Украинцы атакуют российские регионы, в Белгороде и ДНР погибший и раненые

В ночь на 29 марта система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей (чешские ракеты "Вампир"). Повреждения получили 37 квартир в 17 многоквартирных домах. Также повреждено остекление «Белгород Арены» и гимназии №22. Осколки снарядов посекли 12 автомобилей. Днём 29 марта обстреляно Шебекино, зафиксировано прямое попадание снаряда в гараж частного домовладения, повреждены заборы, фасады и кровли двух частных домов, пробит газопровод. Затем Шебекино было обстреляно вновь.

Днём 29 марта украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб, двое ранены.

Из Белгородской области вывезли в другие регионы РФ более 3,5 тысяч детей; в пунктах временного размещения в Воронежской и Ярославской областях, а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ также в Карачаево-Черкесии находятся более тысячи взрослых белгородцев; в пунктах временного размещения в муниципалитетах Белгородской области разместили более 2 тыс. человек из Грайворонского округа.





В Курской области ВСУ обстреляли деревню Внезапное, деревня обесточена. Ранее из-за обстрела ВСУ загорелся жилой дом в курском селе Коровяковка. Затем было обстреляно село Горналь, повреждён частный дом, сгорел сарай.

В брянском посёлке Запесочье обстрелом повреждены жилой дом, автомобиль и сельхозтехника.

В суточной сводке за 29 марта значатся 44 беспилотника, сбитых над Донецком и Макеевкой, 28 марта -- 62. В результате украинского обстрела посёлка Владимировка близ Волновахи ранен мирный житель 1939 г.р.



