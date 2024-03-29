Преступники вовлекают детей в мошенничество, Конституционный суд РФ начал рассматривать дела о домашнем насилии

Глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско рассказал о самых популярных способах, с помощью которых мошенники в сети вовлекают детей в преступность. В частности, мошенники используют их для получения банковских данных родителей, прося для этого под разными предлогами предоставить доступ к их личному кабинету.
Преступники также создают криминальные сообщества, которые занимаются мошенничеством на маркетплейсах и обещают легкий заработок. Подростки должны представиться продавцом товара и уговорить свою жертву перейти по ссылке, а затем ввести данные платёжной карты и оплатить несуществующий товар. Также мошенники легализуют деньги, полученные преступным путем, через банковские карты подростков: «На карту подростку присылают, например, 10 тысяч рублей, он переводит 9000 на счет, который ему прислали, а 1000 оставил себе в качестве комиссии за услугу».
Помимо этого, злоумышленники представляются сотрудниками модельных агентств и принуждают подростков отправлять им фото или видео интимного характера, а затем вымогают у них деньги.
Конституционный суд России заступился за жертв домашнего насилия, обязав районные суды рассматривать дела по таким случаям. Поворотной в этом вопросе стала история москвички Галины Баскаковой. Три года назад ее избил муж, и полицейский отказался возбуждать уголовное дело. Затем уже районный суд трижды не принял заявление у Баскаковой. В итоге на сбор информации и оформление заявлений у пострадавшей ушло много времени, и когда москвичка в очередной раз пришла в правоохранительные органы, участковый не стал возбуждать дело из-за истечения срока давности. Такую же цепочку она прошла по факту второго избиения. Получив тот же результат, она направилась в КС. Там постановили, что изменения в законодательстве от 2018 года распространяются не только на мировые, но и на районные суды, а это значит, что они обязаны принимать заявления о фактах домашнего насилия даже без возбуждения дела полицейским.