Раскрыта незаконная регистрация мигрантов в Подмосковье, Уфе, Петербурге, Иркутске

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в РФ за деньги. Среди задержанных оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из местных университетов и его заместитель, а также работницы сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы. По предварительным данным, за 15 тысяч рублей коммерческая фирма с привлечением сотрудников университета обеспечивала фиктивную сдачу экзамена на знание российского языка и основ законодательства РФ. В последующем выданный ими документ использовался для постановки иностранцев на миграционный учет. Ежемесячно участники махинации получали около 7,5 миллиона рублей.

В Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей. По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2017 года обвиняемый получил 260 тысяч рублей от двух граждан за легализацию в стране свыше пятисот иностранцев на основании поддельных документов об их регистрации и уплаты авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов. В результате в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 миллиона рублей.

В подмосковной Балашихе правоохранители задержали двух сотрудниц полиции и 47-летнюю предпринимательницу, которые фиктивно зарегистрировали более полутора тысяч мигрантов. По версии следствия, с января 2022 года предпринимательница за деньги оформляла фальшивую регистрацию иностранцам в квартирах в Балашихе и Реутове. В этом ей помогали сообщники, а также две сотрудницы полиции, работавшие в отделе по вопросам миграции, которые фиктивно ставили иностранных граждан на миграционный учет. При обыске у одной из полицейских нашли более трех миллионов рублей и копии миграционных карт.

В Иркутске суд дал условный срок бывшей сотруднице МВД, которая организовала банду для легализации мигрантов, хотя прокуратура просила 10 лет реального срока. В 2022 году, являясь начальником организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, женщина создала ОПГ и, действуя с использованием служебного положения, вместе с коллегой вступила в преступный сговор с рядом гражданских лиц. Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России, оказывали им содействие в прохождении собеседования на знание русского языка. Установлены факты получения взяток на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Телеграм-канал "Многонационал" публикует кадры из миграционного центра "Сахарово", где говорится, что мигранты получают сертификаты о знании русского языка, вовсе не владея русским языком, а потом ещё и продают эти сертификаты.