 

Раскрыта незаконная регистрация мигрантов в Подмосковье, Уфе, Петербурге, Иркутске

 

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в РФ за деньги.

Среди задержанных оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из местных университетов и его заместитель, а также работницы сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы. По предварительным данным, за 15 тысяч рублей коммерческая фирма с привлечением сотрудников университета обеспечивала фиктивную сдачу экзамена на знание российского языка и основ законодательства РФ. В последующем выданный ими документ использовался для постановки иностранцев на миграционный учет.

Ежемесячно участники махинации получали около 7,5 миллиона рублей. 


В Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей. По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2017 года обвиняемый получил 260 тысяч рублей от двух граждан за легализацию в стране свыше пятисот иностранцев на основании поддельных документов об их регистрации и уплаты авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов. В результате в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 миллиона рублей.

  

В подмосковной Балашихе правоохранители задержали двух сотрудниц полиции и 47-летнюю предпринимательницу, которые фиктивно зарегистрировали более полутора тысяч мигрантов. По версии следствия, с января 2022 года предпринимательница за деньги оформляла фальшивую регистрацию иностранцам в квартирах в Балашихе и Реутове. В этом ей помогали сообщники, а также две сотрудницы полиции, работавшие в отделе по вопросам миграции, которые фиктивно ставили иностранных граждан на миграционный учет. При обыске у одной из полицейских нашли более трех миллионов рублей и копии миграционных карт.


В Иркутске суд дал условный срок бывшей сотруднице МВД, которая организовала банду для легализации мигрантов, хотя прокуратура просила 10 лет реального срока. В 2022 году, являясь начальником организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, женщина создала ОПГ и, действуя с использованием служебного положения, вместе с коллегой вступила в преступный сговор с рядом гражданских лиц. Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России, оказывали им содействие в прохождении собеседования на знание русского языка. Установлены факты получения взяток на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

 

Телеграм-канал "Многонационал" публикует кадры из миграционного центра "Сахарово", где говорится, что мигранты получают сертификаты о знании русского языка, вовсе не владея русским языком, а потом ещё и продают эти сертификаты.

Морозовский районный суд в Ростовской области вынес приговор братьям Кямрану и Ровшану Мамедовым за нападение на участкового. 

"Приговором суда Кямран и Ровшан [Мамедовы] признаны виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кямрану назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ранее судимому Ровшану - в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

31 мая 2023 года в городе Морозовске двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок у одного из магазинов. На замечание патрулировавшего территорию участкового Мамедовы пытались избить полицейского: Ровшан Мамедов ударил его со спины в затылок и повалил на землю. Преступные действия мужчин пресекли сотрудники отдела полиции Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте.


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