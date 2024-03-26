 

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал вопрос о снятии моратория на смертную казнь.  Он призвал изучить выступление  председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, процитировав фрагмент его  выступления летом 2022 года: «В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», 

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев также пообещал  проработать вопрос о смертной казни за терроризм,   Сергей Миронов,  глава  «Справедливой России» предложил провести референдум о возвращении смертной казни.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь вновь возобновилась после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли, по последним данным, 139 человек.

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