Украинцы атакуют российские регионы. Погибший и раненые в Севастополе, Белгороде, ДНР

районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повредив газовую трубу и ранив женщину в руку. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, на улице Гранатной осколок прилетел в дом, здесь тоже повреждена газовая труба. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом,

Более десяти ракет сбиты над Севастополем в ночь на 24 марта. Вв районе улицы Щербака ребёнок получил осколочное ранение . Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб шестидесятипятилетний севастополец, пострадали четыре человека. Ударной волной выбиты стёкла в жилых домах в центре города.