 

Украинцы атакуют российские регионы. Погибший и раненые в Севастополе, Белгороде, ДНР

Более десяти ракет сбиты над Севастополем в ночь на 24 марта. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повредив газовую трубу и ранив женщину в руку. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, на улице Гранатной осколок прилетел в дом, здесь тоже повреждена газовая труба. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом, в районе улицы Щербака ребёнок получил осколочное ранение. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб шестидесятипятилетний севастополец, пострадали четыре человека. Ударной волной выбиты стёкла в жилых домах в центре города.
 
Над Белгородом и пригородом сбиты десять воздушных целей, ранены два человека, повреждения получили десять частных жилых домов и один легковой автомобиль. В посёлке Дубовое повреждены четыре частных дома, в селе Таврово повреждены частный дом и автомобиль.

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 135 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики. В результате атаки ранены два мирных жителя, повреждены шесть домов, машина и объект гражданской инфраструктуры.
 

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