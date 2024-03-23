В результате украинских атак на мирных жителей есть погибшие и раненые в Херсонской области и ДНР

Два человека погибли, ещё три получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области. В посёлке Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание. В селе Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека, один из них в тяжёлом состоянии. Кроме того, ВСУ дважды за день повредили распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтные работы проведены, газоснабжение восстановлено.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль настоятеля храма на трассе Пантелеймоновка - Горловка в Донецкой Народной Республике, священник ранен, только благодаря реакции ему удалось "избежать более серьёзных последствий".

