 

В результате украинских атак на мирных жителей есть погибшие и раненые в Херсонской области и ДНР

 

Два человека погибли, ещё три получили ранения при обстреле ВСУ Херсонской области. В посёлке Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание. В селе Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека, один из них в тяжёлом состоянииКроме того, ВСУ дважды за день повредили распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтные работы проведены, газоснабжение восстановлено.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль настоятеля храма на трассе Пантелеймоновка - Горловка в Донецкой Народной Республике, священник ранен, только благодаря реакции ему удалось "избежать более серьёзных последствий".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Убитый в Херсонской области, шестеро раненых в Белгородской, остановлен поезд "Белгород - Санкт-Петербург"
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, с начала СВО в "старых" регионах РФ ранены десятки детей, 7 погибли
» Украинцы ударили по многоквартирным жилым домам Новой Каховки, один погибший, 15 раненых
» Горловка обстреляна зажигательными снарядами, в Донецке семеро раненых
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В результате украинских атак на мирных жителей есть погибшие и раненые в Херсонской области и ДНР

  • 23:02
  • 133

В Москве проходят массовые рейды по общежитиям мигрантов

  • 18:16
  • 281

Министр образования и науки ДНР просит перевести студентов на очное обучение

  • 14:31
  • 219

Пожар на Куйбышевском НПЗ, удар по комбинату в Осколе, в Белгородской области погибшие и раненые

  • 08:48
  • 357

Теракт в "Крокус Сити Холле". Задержаны уроженцы Таджикистана, направлявшиеся в сторону Украины

  • 07:21
  • 430

В Чувашии чиновники захотели запретить оставлять детей с бабушками, но эта инициатива не нашла понимания

  • 16:20
  • 485
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru