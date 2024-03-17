Сбил вертолёт, пытавшийся высадить украинский десант на Белгородчине, дрон атаковал Приднестровье

Российские военные сбили вертолёт
Вооруженных сил Украины, на борту которого могли находиться до двадцати украинских десантников, пытавшихся высадиться возле белгородской Козинки.
При очередной атаке украинцев на Белгород и Белгородский район один погибший
и 11 раненых, одна женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжёлом состоянии, врачи борются за её жизнь.
Власти Приднестровья сообщили
об атаке беспилотного летательного аппарата на воинскую часть. В результате удара был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Дрон прилетел со стороны Одессы.
Украинцы обстреляли
детский сад в посёлке Брилёвка Алёшкинского муниципального округа.