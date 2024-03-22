ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта; ИИ оповещает банки о лгущих клиентах

Специалисты Государственного университета Северной Каролины (США) считают, что научили модель искусственного интеллекта различать правду и ложь. По словам соавтора научной работы Мехмета Джанера, связанные с финансами компании часто использует различные автоматизированные программы -- например, определяют, какие условия ипотечного кредита выбрать для клиента, или выявляют стоимость страховки. Однако люди, получающие услуги, могу лгать ради денежной выгоды, и предполагается, что ИИ выведет их на чистую воду.

"Лента" пишет:

Специалисты университета создали новые параметры обучения для ИИ-моделей, которые позволяли делать прогнозы и учитывать экономические стимулы в поведении человека. Зная, какую выгоду ищет конкретный клиент, можно предсказать обстоятельства, при которых он будет говорить неправду.

В тестах ИИ действительно смог выявить ложь среди участников исследования. Однако, по словам Джанера, искусственный интеллект может пропустить так называемую маленькую ложь, когда человек утаивает или приукрашивает какую-либо информацию. В будущем специалисты организации займутся улучшением способа обучения ИИ.