 

В России снимут многосерийный фильм о развитии украинского национализма

Российский актёр Сергей Жигунов выступит сценаристом и продюсером многосерийного фильма "Порода" об истории становления украинского национализма, об этом он рассказал ТАСС. Жигунов признался, что фильм строится на фактах, о которых никогда не говорили, когда он "учился в школе и институте":

"Это многосерийный фильм, история шахтерской семьи. Первый сезон истории с 1918 по 1953 год из 16 серий снимем уже сейчас, а в идеале я хотел бы снять картину [о событиях] до 2014 года, до первого выстрела. Это очень сложно, это сага, эпос, история очень многих людей: одна большая семья, другая. История возникновения, становления национализма украинского, история про время существования восточной и западной Украины с нюансами со всеми. Такая попытка разобраться во всем, на самом деле, в том, что происходит сейчас. Очень многие люди, я вижу, не понимают, почему это произошло. Эта история об этом. Сложная, тяжелая, но честная, в том числе с историческими фактами, о которых никогда не говорили, по крайней мере, когда я учился в школе и институте".

В тоже время некоторые факты Жигунов "не может себе позволить пустить на экран":

"Нас консультирует институт новейшей истории в Питере, у меня материалов на столе лежит гора, по самым разным вопросам приходят документы. И нас консультирует ФСБ, потому что есть архивы, которые вскрыли по бандеровскому движению. Вообще, должен вам сказать, что документы, которые к нам попали, они такие, что я не могу себе позволить их на экран пустить. Потому что настолько страшно иногда, что это просто пересекает грань художественную".

Ожидаются масштабные вложения и съёмки:

"Мы собираемся строить Львов под Москвой. Это декорации, которые займут 4,5 га. Сергей Семенович Собянин выделил очень серьезные средства, строим Юзовку, так раньше назывался Донецк. По просьбе Москвы мы строим так, что это будет 49 лет стоять еще. То есть это останется для экскурсий и других съемок".


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