 

Путин заверил, что РФ не станет "тем же" отвечать на обстрелы российского приграничья

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по Белгороду, но не станет отвечать Украине "тем же". 

При очередном украинском обстреле в Белгороде повреждены два детских сада и школа, пострадали квартиры в двенадцати многоквартирных домах (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей.

В Белгороде при обстреле погиб мирный житель, ранены двое, в том числе семнадцатилетняя девушка. 


В Курской области обстреляны Гуево (повреждены три частных дома, перебита ЛЭП) и Тёткино (также повреждены жилые дома). В Тёткине 20 марта закрыта больница, осталась только аптека с минимальным набором медикаментов.

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