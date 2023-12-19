Британским школам начали запрещать менять детям пол без ведома родителей

Как пишет "Дейли Мейл"
, до британских учителей, наконец, стали доводить правительственное требование "менять местоимения детям только в исключительных обстоятельствах", сразу же доводить до сведения родителей, если дети "спросят персонал о смене пола", а также не допускать мальчиков в туалеты и раздевалки для девочек (При этом без ведома родителей проводить среди детей опросы на тему их желания "сменить пол" учителям по-прежнему не препятствуют). Однако Лейбористская партия и профсоюзы призвали британские школы игнорировать эти правительственные распоряжения, тем более что они "скорее, носят рекомендательный характер, чем имеют юридическую силу".