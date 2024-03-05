 

Узбекистан и Британия оказались самыми несчастными из 71 страны

Как сообщает британская газета "Дейли Мейл", согласно глобальному отчёту базирующейся в США исследовательской лаборатории Sapien Labs, в 2023 году Британия заняла лишь 70-е место из 71 страны по настроению, взглядам на жизнь и самооценке, набрав всего 49 баллов по шкале психического благополучия при среднемировом показателе в 65. Хуже дела обстоят только в Узбекистане, занявшем 71-е место. США в этом списке двадцать девятые, Канада на сороковом месте, Австралия -- на шестьдесят шестом. А более всего довольны собой и жизнью Доминиканская Республика, Шри-Ланка и Танзания (в первой десятке вообще нет европейских стран).
При определении психического благополучия исследователи старались учитывать множество факторов, включая пристрастие к мобильным телефонам, потребление фаст-фуда, разрушение дружеских отношений и семьи, а также рост числа работающих на дому.
В англоязычных странах Запада у молодых людей в возрасте до 35 лет наблюдалось наибольшее снижение психического благополучия как во время ковидопандемии, так и после неё.
Исследователи собрали данные от более чем 50 000 респондентов из 71 страны.
 

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