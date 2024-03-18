Психоанализ историка Бориса Акунина: грани деструктивности и садомазохизма.

Необходимо признать, что произвольные зарисовки поп-историков-мигрантов о происходящем с Россией стали инструментом антироссийской пропаганды.Лидером этой исторической и тлетворной отсебятины стал Борис Акунин. Безусловно, он - талантливый художник, но имеет ли его творчество к сущности происходящего?





Акунин хорошо подсел на идею поедания России Китаем. На идею, согласно которой, Китай станет основанием исчезновения России. При этом всём психологический контент-анализ интервью и статей Акунина показывает, что он сам пропитан идеей разрушения России, но изнутри России. Дескать, работать надо над тем, чтобы Россия сама по себе разрушилась на осколки. По сути, Акунин пропитан специфически замаскированными деструктивными установками.





Психоаналитический анализ различных текстов и интервью Акунина показывает высокую долю скрытого садо-мазохизма, позволяющего ему стервятнически из-за кордона наблюдать, эстетствовать и ожидать разрушения России. Акунин - эдакий жгучий эстет ожиданий ужаса вне своего лондонского тёплого одеяла!... У него под этим одеялом хорошо, а вне его ужас! И на этом контрасте у Акунина возникает кайф как художника. В его текстах нет сопереживания за Россию. Более того, в основании мнимых сопереживаний Акунина за Россию лежит скрытый садомазохизм.





Более того, мой контент-анализ текстов Акунина показал, что в целом, тексты Акунина - это преимущественно продукты составительства. Этот историк и писатель уже давно научился быстро бацать тексты для тиража и прибыли. Ведь симулякр "Акунина" - это источник хорошей прибыли. И эту фейковость себя самого, согласно моему психоаналитическому контент-анализу, Акунин сам осознаёт и делает выводы, но при этом, упорно, под давлением выживания, продолжает бацать книги и тексты.

Откуда возник Акунин?





Когда-то кем-то была дана команда на тираж Бориса Акунина в федеральных СМИ и на ТВ. Есть историки и писатели сильнее и актуальнее, чем Акунин. Знаю эти механизмы, и поэтому в Акунине не принимаю эту искусственность тиража. Он возомнил, что его успех - продукт свободной и ненавязаной реакции российского обывателя. Это не так! Он продукт чьих-то технологий тиража. Авторы этого проекта тиража Акунина так решили и навязали этого посредственного историка российским читателям. Поэтому поменьше читайте поп-историков! Побольше читайте иных более авторитетных и настоящих историков!





Акунин когда-то был продуктом необузданной Машины Желаний издательств, направленных на получение прибылей от растиражированных тв-личностей.

Меня всегда настораживает воображение историков, которые заполучают признание через манипуляции над читателем, благодаря своим историческим романам, как продуктам субъективного воображения, далёкого от сущности происходящего. В критические периодымассовому обывателю свойственно отдаваться потокам различных домыслов. Таковые сейчас усилились в связи с ситуацией и миграцией некоторых лиц растиражированных когда-то кем-то.





Выше мною приведены лишь контуры того, над чем должен работать массовый обыватель, чтобы реально быть открытым к процессам формирования оптимистической определённости своего и нашего будущего. Таким образом, весьма опасно засорение этих процессов всяческой домыслятиной, которая льётся в столь мутное время от поп-историков.





Теперь насчёт воспаленного воображения историка Акунина о судьбе отношений Китая и России:





1. История мировой агрессии в отношении нашего Отечества показывает, что самая опасная для существования и выживания России и СССР была всегда Европа (Гитлер, Наполеон и др). Сейчас эта колонизаторская агрессия замаскирована (экономическая экспансия и глобализация) и традиционно продолжается со стороны коллективного Запада под руководством США. Факты на лицо и неоспоримы.

2. Чисто исторически и хронологически попытайтесь оценить долю колониализма Китая в мире, по сравнению с Европой. Европа идёт в значительном отрыве.

3. Нужно помнить, что внешняя политика России в отношении Китая всегда имела и имеет возможность отрабатывать механизмы сохранения своей российской самодостаточности и самоидентичности. Об этом у меня есть множество работ. Эти механизмы не упускаются и имеет место объективное отношение к Китаю. Поэтому опасность Запада и Гегемона значительнее и не оспорима.

4. Есть концепция, согласно которой не только Россия будет окитаиваться, но и весь мир, в том числе, США. Влияние Китая на весь мир - это шире! И на этот счёт есть также механизмы регуляции. Это мировая проблема, а не только проблема России.









