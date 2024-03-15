Ведущий эксперт-психиатр рассказала, что есть мясо необходимо для психического здоровья

Доктор Джорджия Эде, психиатр по питанию и метаболизму, получившая образование в Гарварде, изучает взаимосвязь между тем, что мы едим, и нашим психическим и физическим здоровьем. По её словам , отказ от мяса пагубно сказывается на психическом здоровье, поскольку мозгу необходимо мясо. Мясо -- больше, чем просто белок; удовлетворить потребность в белке можно и на веганской диете, но мясо -- "единственная пища, которая содержит все необходимые нам питательные вещества в надлежащем виде, а также является самой безопасной пищей для нашего уровня сахара в крови и инсулина".

Речь идёт о таких питательных веществах, как витамин В12, омега-3 жирные кислоты, цинк, холин, железо и йод. Витамин В12 помогает в образовании богатых кислородом красных кровяных телец и ДНК, он связан с регулированием серотонина, повышающего настроение, а низкий уровень серотонина связан с повышенным риском депрессии и тревоги. Дефицит витамина В12, который чаще встречается у веганов, может повысить риск инсульта: его отсутствие препятствует выведению белков из кровотока, что приводит к воспалению, что, в свою очередь, повышает вероятность повреждения кровеносных сосудов. Это ключевой фактор риска развития инсульта.





Кроме того, обзор в журнале "Фронтиры Фармакологии" показал, что более низкие уровни цинка связаны с депрессией, поскольку цинк может уменьшить воспаление в головном мозге. Несколько исследований показали, что у мясоедов лучше психическое здоровье. В систематическом обзоре восемнадцати исследований, проведённом в 2021 году, сравнивались те, кто ест мясо, и те, кто его не ест. В исследовании приняли участие 160 257 человек в возрасте от 11 до 96 лет (53 процента из которых были женщины), в том числе 149 559 мясоедов и 8 584 человека, избегающих употребления мяса. Из них 11 исследований показали, что диета без мяса связана с ухудшением психического здоровья. Одно из этих исследований показало, что у вегетарианцев вероятность развития тяжелой депрессии составляет 35,2%, по сравнению с 19,1% у мясоедов.

Кроме того, у вегетарианцев был 31,5-процентный шанс развития тревожного расстройства по сравнению с 18,4 процентами у мясоедов. В одном исследовании, опубликованном в 2022 году, было опрошено 14 000 бразильцев в возрасте от 35 до 74 лет, и выяснилось, что у тех, кто придерживался веганской диеты, вероятность депрессии была в два раза выше — даже если потребление питательных веществ у них было таким же, как у плотоядных. А метаанализ, опубликованный в 2020 году и включающий 160 000 мясоедов и 8500 тех, кто воздерживается от мяса, также показал, что те, кто исключил мясо из своего рациона, были значительно более склонны к депрессии.

