Украинцы атакуют российские регионы, есть погибшие и множество раненых, идёт бой с диверсантами

Водитель автомобиля, на который упал реактивный снаряд на въезде в Белгород, погиб от удара, предположительно, кассетными боеприпасами. Ранены ещё шесть человек. Сообщается, что несколько ракет сбили на подлёте к телецентру Белгорода. Губернатор сообщил о повреждениях:

"По Белгороду различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном здании учреждения здравоохранения и двух объектах инфраструктуры (гостиница и фитнес-зал), также повреждены 53 легковых автомобиля".

Также сильно повреждено здание Бюро судебно-медицинской экспертизы. В Белгороде произошёл взрыв в центре города, в районе вокзала. Появились данные о троих пострадавших с осколочными ранениями. Ещё одна женщина погибла из-за опрокидывания автомобиля в результате взрыва.

При обстреле Грайворона ранен мужчина. Повреждены несколько квартир многоквартирного дома и один частный дом. Выбиты фасады и окна в двух учреждениях культуры, магазине, газовой службе и зданиях сбытовой компании. Три автомобиля сгорели.

Атаковано сельхозпредприятие в Щетиновке, повреждены трактор и легковой автомобиль. В Прохоровке повреждены два частных домовладения. В Покровке упал и взорвался БПЛА самолётного типа, повреждены два дома.

При повторном обстреле Грайворонского городского округа пострадали пять человек: четверо жителей города Грайворон и один мужчина из села Козинка. Два человека ранены при атаке БПЛА в селе Глотово.

Всего к вечеру 14 марта в Белгородской области из-за украинских атак погибли двое и ранены 19 человек.

Работа торговых центров в Белгороде приостановлена.

На границе с Белгородской областью уничтожены двенадцать украинских диверсантов, подорваны две машины "Брэдли". ДРГ подошла со стороны деревни Поповка на территории Украины к белгородскому селу Сподарюшино. "Накаты" продолжаются, "подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО". Заявляется об уничтожении "минимум сорока диверсантов".





В Курской области обстреляны Тёткино и Пригородняя Слободка, произошёл пожар на инфраструктурном объекте. Украинцы пытаются проникнуть в Курскую область.

В Брянской области обстреляно село Хинель, повреждено частное домовладение, нарушено энергоснабжение.

Украинскими дронами атакована Запорожская АЭС. Украинцы сбросили безоболочное взрывное устройство в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

В Новой Каховке Херсонской области украинцы направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошёл в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия. Лишь по счастливому стечению обстоятельств нет пострадавших среди жильцов.