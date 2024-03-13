Про автоматику

Все эти разговоры про скорое наступление века ИИ - это абсолютное самоотравление собственной пропагандой.

Автоматика - штука глючная и работает плохо. Она тупо не может сопоставить между собой две базы данных без ошибок. А дальше возникает дилемма.

1. Автоматику можно исправить вручную. Но тогда она не защищена от хакеров.

2. Автоматика защищена от хакеров. Но тогда её ошибка неисправима.



В какую сторону ни реши эту проблему - будет хуже. Но и так понятно, что решать её будут в сторону защищённости, списывая жертв ошибок по принципу "лес рубят - щепки летят".



Я знаю немного о некоторых разработках в области ИИ. Так сказать не секретных. И там всё настолько в самом начале, что любой говорящий про скорое наступление ИИ-рая - просто лжец.



Поэтому чем больше наверху говорят об ИИ и чем больше раззадоривают сам себя, тем больше я бы на нашем с вами уровне нервничал, потому что это означает, что будут в ускоренном порядке сдаваться и запускаться полусырые и даже совсем сырые продукты. Причем в некоторых областях эта их сырость может стоить человеку денег, карьеры, а то и жизни.

В общем, друзья. В отношениях с налоговой получается осадное сидение.

Их автоматика сделала очень крупную ошибку и, по сути, перерубила мне жизнь пополам. При этом исправить ошибку своей автоматики они даже на высшем уровне просто так не могут. Предстоит сложный путь жалоб и опротестований с неизвестным результатом. И всё это время счет будет заблокирован.



Задавать риторический вопрос - почему я должен расплачиваться за очевидные всем ошибки автоматики, фактически за то, что я поверил в систему и встал на "прогрессивный" автоматизированный режим АУСН (Больше никаких деклараций! Мы всё посчитаем сами!), - я не стану. Просто буду молиться, чтобы это поскорее разрешилось. "Поскорее" - это, видимо, за несколько месяцев.



Видимо, полтора месяца, как минимум, (и это в лучшем случае) я буду жить без значительной части заработка, которую попросту некуда будет перечислить (точнее перечислить то можно, а вот воспользоваться перечисленным - нельзя).



При этом очень утяжелившиеся за последние месяцы расходы никуда не деваются. Их становится только больше. И закредитован я уже до предела.



Так что если можете помочь, - помогайте. Простите, что слишком злоупотребляю сейчас этой помощью, но какой-то снежный ком. Сперва меня по сути ограбили. Потом резко подскочили расходы на жизнь. Теперь вот эта катавасия. Что будет завтра я, пока, боюсь подумать. И мне сейчас вообще очень дискомфортно думать, если честно...



В общем к краудфандингу, я надеюсь, обращаюсь последний раз, так как дальше при такой траектории событий уже только сдохнуть.



Тинькофф: 2200700839359956



Сбер: 2202205092076618

Опубликовано в Телеграме Егора Холмогорова: https://t.me/s/holmogortalks