 

Челябинцев учат "не отвечать" и "глубоко дышать", если их оскорбляют и толкают мигранты

Канал "Многонационал" рассказал об инструкциях челябинского "центра толерантности".
«Наши классы и дворы становятся всё более многонациональными. Мы плохо знаем обычаи народов, которые выбрали Россию, потому что она им нравится. Какие же мы хозяева, если гостей не можем по-хорошему принять?» 

Дальше специалистка Светлана Гриневич объясняет, как нужно правильно реагировать на обычаи гостей:
«Если тебя толкнули, надо не отвечать или спросить: "За что, почему? Мне неприятно и больно».
«Если тебя обозвали, не провоцироваться и не отвечать на конфликтные действия. Детям следует рассказать о последствиях горячности».
«Подышать, при этом вдох должен быть короче выдоха. Переключить эмоции на мысли, можно выпить стакан воды, и так далее».

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APN.ru