Челябинцев учат "не отвечать" и "глубоко дышать", если их оскорбляют и толкают мигранты

«Наши классы и дворы становятся всё более многонациональными. Мы плохо знаем обычаи народов, которые выбрали Россию, потому что она им нравится. Какие же мы хозяева, если гостей не можем по-хорошему принять?»

«Если тебя толкнули, надо не отвечать или спросить: "За что, почему? Мне неприятно и больно».

«Если тебя обозвали, не провоцироваться и не отвечать на конфликтные действия. Детям следует рассказать о последствиях горячности».

«Подышать, при этом вдох должен быть короче выдоха. Переключить эмоции на мысли, можно выпить стакан воды, и так далее».

Дальше специалистка Светлана Гриневич объясняет, как нужно правильно реагировать на обычаи гостей: