Канал "Би-Би-Си" провёл опрос по поводу ориентации, не упомянув гетеросексуальную
- 06.08.2023, 17:52,
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Британский канал "Би-Би-Си" (финансируется государством) провёл среди своих сотрудников опрос
по поводу их сексуальной ориентации, не упомянув при этом гетеросексуальную. Можно было выбрать из вариантов "гей", "лесбиянка", "бисексуал", "другое" и "предпочитаю не отвечать". Даже после того, как было указано на отсутствующую в опросе гетеросексуальную ориентацию, канал не изменил форму опроса, а предложил отвечать "другое".
Ранее корпорация проводила "программу гендерного разнообразия", в которой утверждалось, что пол человека определяется мозгом.