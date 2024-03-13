 

В Подмосковье задержана армянская ОПГ производителей наркотиков, в Москве отец-азербайджанец избил арбитра

 

Сотрудники ФСБ в подмосковном Чехове задержали группу армян — членов преступной группировки — за организацию подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. Члены армянской ОПГ задержаны с поличным. У них изъято лабораторное оборудование для производства синтетического наркотика, различные химические вещества, а также готовый мефедрон с общей массой не менее 86 килограммов.

Также в Подмосковье полиция задержала жителя одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, который перевозил по трассе М-5 «Урал» 253 свёртка с наркотиками. 

В Москве девятнадцатилетний мигрант напал на местного жителя в центре города на улице Покровка, избил его и бросил головой об асфальт.  

Как сообщает канал "Многонационал", в Москве во время игры двух детских футбольных команд (одна из них сформирована по национальном признаку из азербайджанцев) отец-азербайджанец Шаиг Мирзоев ущемился и избил арбитра, за что получил штраф в размере 7400 рублей.  

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местного жителя на 1,5 млн рублей за фиктивную постановку на учет более 3,6 тыс. мигрантов.

 

 


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