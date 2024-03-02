В результате украинских атак повреждены жилые дома в Петербурге, в ДНР погибли двое, в Брянской области раненые

На Пискарёвском проспекте в Петербурге утром 2 марта беспилотник врезался в жилой дом. Возможной целью могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке Петербурга, до которой от места падения менее 1 километра. Повреждено остекление балконов двух домов, за медицинской помощью обратились шесть человек.

Сообщается о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге, обеспечивающей энергией три оборонных завода. На месте происшествия найдены следы взрывчатых веществ (предположительно, было заложено СВУ).



В Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка (повреждена ЛЭП, жители двух сёл остались без света), Богун-Городок (повреждена линия газоснабжения), Новая Таволжанка (повреждены шесть частных домов и два автомобиля).

В Брянской области украинский дрон атаковал следственную группу. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, ещё двое сотрудников СК контужены.

Два человека погибли в донецкой Горловке в результате сброса взрывчатки с дрона на гражданский автомобиль.