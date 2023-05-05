 

Новый пожар на кубанском НПЗ, атаки на ДНР, Белгородскую и Брянскую области

Новое ЧП на Ильском НПЗ: украинский дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, образовалась дыра в бетоне, начался пожар на площади 60 кв метров (возможно, из-за разливания нефтепродуктов во время предыдущей атаки). 
Брянский посёлок Азаровка многократно атакован дронами, пытавшимися сбросить на него взрывчатку. Под Белгородом обстреляно село Ясные Зори, повреждена линия электропередач. Затем обстреляны сразу два белгородских села: Черемошное и Устинка, также повреждена ЛЭП.
В ДНР в результате многократных украинских ударов по Александровке, Владимировке, Горловке, Донецку, Егоровке, Еленовке, Макеевке, Минеральному, Михайловке, Никольскому, Новоселовке Второй, Петровскому, Степному, Широкой Балке, Яковлевке и Ясиноватой ранены семь человек, среди них ребёнок 2017 года рождения, повреждены 17 домов. В Ясиноватой есть погибший
Диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под линиями электропередач в Саратове, его удалось обнаружить благодаря внимательности местных жителей. Шесть СВУ обезвредили на опорах ЛЭП под Тверью.
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APN.ru