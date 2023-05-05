Новый пожар на кубанском НПЗ, атаки на ДНР, Белгородскую и Брянскую области

Новое ЧП на Ильском НПЗ: украинский дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, образовалась дыра в бетоне, начался пожар
на площади 60 кв метров (возможно, из-за разливания нефтепродуктов во время предыдущей атаки).
Брянский посёлок Азаровка многократно атакован дронами
, пытавшимися сбросить на него взрывчатку. Под Белгородом обстреляно
село Ясные Зори, повреждена линия электропередач. Затем обстреляны
сразу два белгородских села: Черемошное и Устинка, также повреждена ЛЭП.
В ДНР в результате многократных украинских ударов по Александровке, Владимировке, Горловке, Донецку, Егоровке, Еленовке, Макеевке, Минеральному, Михайловке, Никольскому, Новоселовке Второй, Петровскому, Степному, Широкой Балке, Яковлевке и Ясиноватой ранены семь человек, среди них ребёнок 2017 года рождения, повреждены 17 домов. В Ясиноватой есть погибший.
Диверсанты
заложили самодельное взрывное устройство под линиями электропередач в Саратове, его удалось обнаружить благодаря внимательности местных жителей. Шесть СВУ обезвредили
на опорах ЛЭП под Тверью.