Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области утром 12 марта на нескольких пикапах. На подходе к границе были замечены украинские танки и бронемашины. Они оказывали огневую поддержку при попытке штурма.

Жители Курской области сообщили о стрелковых боях в районе посёлка Тёткино. Два человека ранены в Тёткине, один пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области.

ФСБ сообщает о сотне уничтоженных диверсантов и опровергает их заход в российские населённые пункты.

Минобороны РФ отметило, что в Белгородской области попытки прорыва происходили в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.



