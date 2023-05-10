Бой с диверсантами в Курской области, дроны атакуют российские регионы, в Шебекине погиб человек

В Курской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы вступили в бой с российскими пограничниками возле посёлка Тёткино, "а затем ушли".

Дроны ВСУ в среду 10 мая атаковали Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Один из снарядов попал на территорию школы в Валуйском городском округе, повреждены частный дом и ЛЭП в селе Бирюч, в Воронежской области дроны пытались атаковать военный объект.

Кроме того, украинцы вели обстрелы Курской и Белгородской областей. В Курской области при обстреле был контужен один из строителей защитного объекта, также обстрелян посёлок Краснооктябрьский. В городе Шебекино Белгородской области мужчина был тяжело ранен в голову и скончался в машине скорой помощи. Его убило флешеттой -- металлической стрелой-дротиком размером с карандаш. Площадь поражения такими заостренными элементами при взрыве на высоте составляет 400-800 квадратных метров, а скорость достигает 1200-1500 метров в секунду.

Также сегодня совершена попытка подрыва нефтепровода "Дружба" на нефтеналивном пункте "Брянск".







