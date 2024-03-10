 

Украинцы атаковали хлебокомбинат в Горловке, есть раненые, в Курской области погибла женщина

 

Четыре сотрудника хлебокомбината ранены в Горловке, ДНР, при атаке украинского беспилотника, повреждено здание производственного цеха, уничтожены три автомобиля и 1200 кг хлебобулочных изделий. Также повреждён жилой дом. 

Также известно о двух раненых при ночном обстреле Донецка.

В Курской области при обстреле села Кульбаки в результате прямого попадания загорелся жилой дом, погибла мирная жительница, обширные ожоги получил её муж, повреждён ещё один дом, в селе частично отсутствует свет. Также в области обстреляна Гордеевка (повреждены частный дом и автомобиль), беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске.

В Белгородской области беспилотниками самолётного типа атакован город Строитель, загорелась фура. Обстреляна Дроновка. Три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский, повреждён частный дом.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Атака на ГОК в Курской области, теракт в Бердянске, в ЛНР погибшие, раненые в ДНР и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитый и раненые, 5 курских сёл без света
» При атаке на Пантелеймоновку в ДНР 4 погибших, в том числе дети, и 6 раненых; раненый в Белгородской области
» В Херсонской области украинским обстрелом убита мирная жительница, в Горловке ранены восемь человек, один убит
» Украинцы атакуют российские регионы, в Брянске повреждён ж/д вокзал
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"10 000 дронов в воздухе одновременно". Западный журналист удивился большому количеству дронов у обеих сторон на Украине

  • 15:42
  • 130

Франция собирает альянс стран, которые могли бы отправить войска на Украину; в Польше заявили, что НАТО уже на Украине

  • 14:55
  • 143

Под Красноярском прошло взятие снежного городка, выставка старинных сарафанов в Архангельске

  • 14:32
  • 140

Из-за падения рождаемости в Британии ожидается массовое закрытие начальных школ

  • 10:36
  • 184

Украинцы атаковали хлебокомбинат в Горловке, есть раненые, в Курской области погибла женщина

  • 10:20
  • 217

В Пензенской области задержана мигрантка с 1,7 кг героина; в Самаре осуждена банда, легализовавшая более 7 тыс. мигрантов

  • 15:56
  • 403
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru