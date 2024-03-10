Украинцы атаковали хлебокомбинат в Горловке, есть раненые, в Курской области погибла женщина

Четыре сотрудника хлебокомбината ранены в Горловке, ДНР, при атаке украинского беспилотника, повреждено здание производственного цеха, уничтожены три автомобиля и 1200 кг хлебобулочных изделий. Также повреждён жилой дом.

Также известно о двух раненых при ночном обстреле Донецка.

В Курской области при обстреле села Кульбаки в результате прямого попадания загорелся жилой дом, погибла мирная жительница, обширные ожоги получил её муж, повреждён ещё один дом, в селе частично отсутствует свет. Также в области обстреляна Гордеевка (повреждены частный дом и автомобиль), беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске.

В Белгородской области беспилотниками самолётного типа атакован город Строитель, загорелась фура. Обстреляна Дроновка. Три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский, повреждён частный дом.