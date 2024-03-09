В Пензенской области задержана мигрантка с 1,7 кг героина; в Самаре осуждена банда, легализовавшая более 7 тыс. мигрантов

Сотрудники полиции в Пензенской области изъяли у наркокурьерши более 1 тыс. свертков с героином. Злоумышленницей оказалась "гражданка одной из соседних республик 1986 года рождения". В ходе личного досмотра женщины полицейские обнаружили и изъяли 10 полимерных пакетов, в которых содержались обмотанные изолентой упаковки с наркотиком, общий вес изъятого составил около 1,7 кг. Задержанная рассказала, что крупную партию наркотика забрала из тайника в Московской области и приехала в Пензу с целью его сбыта. Возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Самаре суд назначил по два года тюрьмы членам банды, легализовавшей более 7 тыс. мигрантов. Три участника банды - родные братья Мухамед Кобилов и Наимджон Кабилов, а также Фируз Шералиев, уроженцы Таджикистана. Четвёртый - Никита Грабовский, бывший сотрудник паспортно-визовой службы, уже привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев. Даже такого небольшого срока, как два года тюрьмы, удалось добиться благодаря вмешательству депутата Госдумы Михаила Матвеева и общественному резонансу.