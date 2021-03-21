 

Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными (31 млн рублей), а также в виде дорогих часов (Breguet за 5,75 млн рублей) и автомобиля "Мерседес".
Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. 
Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы был выдвинут "Единой Россией".
Подозреваемого уже доставили в Москву и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Движение «Голос» уличило «Единую Россию» и ЛДПР в теневом финансировании
» Бывший лидер ДПНИ Александр Белов задержан полицией
» Опасная профессия
» Бочкарев утвержден губернатором Пензенской области
» Чиновник Минфина брал взятки "Мерседесами"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Гитлер не любил евреев. За что?

Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

  • 21:48
  • 178

Мистический сюрреализм Владимира Коваленко

Как изменилось благосостояние граждан Китая и Индии за 2020-й год

  • 16:34
  • 261

Число преступлений, совершаемых мигрантами в России, увеличилось

  • 15:46
  • 284

Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников

  • 22:49
  • 543
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru