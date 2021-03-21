Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными (31 млн рублей), а также в виде дорогих часов (Breguet за 5,75 млн рублей) и автомобиля "Мерседес".

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы был выдвинут "Единой Россией".