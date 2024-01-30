 

В Челябинской области мигрант осуждён за распространение героина, в Томске у мигрантов изъяты 1,2 тыс. свёртков с наркотиками

 

Красноармейский суд Челябинской области приговорил к двенадцати годам лишения свободы гражданина Азербайджана за распространение героина в регионе. Мигрант занимался нелегальным бизнесом в составе этнической преступной группировки.

В Томске полицейские изъяли более 1,2 тыс. свёртков с синтетическим наркотикам у двух нелегальных мигрантов. "Закладчиками" оказались мигранты 2000 и 2003 года рождения.

Житель Самары за деньги незаконно прописал в одиннадцатиметровой комнате, которая принадлежит его матери, более четырёхсот мигрантов. При этом мать даже не знала о прописанных в её жилье мигрантов.

В Тюмени, предположительно, азербайджанские бизнесмены унижали должника, заставляя его засунуть между ног фаллоимитатор. Председатель азербайджанской организации «Одлар Юрду» опровергает информацию, что бизнесмены -- азербайджанцы.


 

 


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