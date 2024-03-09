В Европе стало значительно больше сифилиса и гонореи

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе растёт число случаев заболеваний, передаваемых половым путём. В 2022 году число случаев сифилиса увеличилось на 34% (в том числе врождённого сифилиса), гонореи -- на 48%.

В США за последние пять лет заболеваемость сифилисом увеличилась на 78,9%.