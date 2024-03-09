 

В Европе стало значительно больше сифилиса и гонореи

 

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе растёт число случаев заболеваний, передаваемых половым путём. В 2022 году число случаев сифилиса увеличилось на 34% (в том числе врождённого сифилиса), гонореи -- на 48%. 

В США за последние пять лет заболеваемость сифилисом увеличилась на 78,9%. 

В Британии венерические заболевания наиболее распространены среди чёрного населения, в особенности среди выходцев с Карибских островов. Заболеваемость гонореей и хламидиозом в некоторых частях Девона и Йоркшира подскочила на 500%
Чем больше случаев гонореи -- тем чаще она устойчива к антибиотикам
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APN.ru