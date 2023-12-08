 

Рост ЗППП, в том числе "неизлечимой гонореи", в западных странах

 

Зафиксирован рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем в странах ЕС. Такие заболевания как хламидиоз, гонорея и венерическая лимфогранулема отмечены в 28 странах ЕвросоюзаПоказатели заболеваемости по-прежнему остаются самыми высокими среди молодых взрослых гетеросексуальных женщин, и фактически это означает, что заболевания у мужчин недостаточно диагностированы, поскольку они реже проходят обследования.

В Европе чемпионом по ЗППП оказалась Швеция, сразу вслед за ней -- Германия, потом Британия. Франция, Польша, Испания и Италия тоже попали в первую десятку. При этом на 25% участились случаи "неизлечимой гонореи", то есть не поддающейся обычному лечению антибиотиками.

В США CDC (Центр контроля и предотвращения инфекционных заболеваний) заявлял об эпидемии хламидиоза, гонореи и сифилиса в апреле 2023 года. Отмечалось, что показатели заболеваемости сифилисом самые высокие за 70 лет.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Британии отмечается самая высокая частотность гонореи за 105 лет наблюдений
» В Москве вспышка менингита среди мигрантов
» Недельная заболеваемость ковидом в 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом
» Рост ковидной заболеваемости в Европе превосходит снижение в других регионах
» Россияне предпочитают умирать неестественным образом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

А хорошие были "кремлёвские молодёжные движения". Кстати, где они?

Украинцы морят голодом и холодом монахов Киево-Печерской лавры и мародёрят на Херсонщине

  • 20:18
  • 164

Популярность националистов во Франции выросла, в Германии ещё одна земля назвала АдГ "правоэкстремистской"

  • 20:02
  • 177

МОК объявил условия, на которых допустит российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

  • 19:37
  • 175

Рост ЗППП, в том числе "неизлечимой гонореи", в западных странах

  • 15:14
  • 253

СК довёл до суда 65 дел об участии чиновников в незаконной миграции; главу Международной ассоциации бокса возмутил лозунг "Русские, вперёд!"

  • 14:41
  • 259
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru