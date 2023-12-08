Рост ЗППП, в том числе "неизлечимой гонореи", в западных странах

Зафиксирован рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем в странах ЕС. Такие заболевания как хламидиоз, гонорея и венерическая лимфогранулема отмечены в 28 странах Евросоюза. Показатели заболеваемости по-прежнему остаются самыми высокими среди молодых взрослых гетеросексуальных женщин, и фактически это означает, что заболевания у мужчин недостаточно диагностированы, поскольку они реже проходят обследования.

В Европе чемпионом по ЗППП оказалась Швеция, сразу вслед за ней -- Германия, потом Британия. Франция, Польша, Испания и Италия тоже попали в первую десятку. При этом на 25% участились случаи "неизлечимой гонореи", то есть не поддающейся обычному лечению антибиотиками.

В США CDC (Центр контроля и предотвращения инфекционных заболеваний) заявлял об эпидемии хламидиоза, гонореи и сифилиса в апреле 2023 года. Отмечалось, что показатели заболеваемости сифилисом самые высокие за 70 лет.



