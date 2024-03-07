В российской школе изобразили Покровский собор без крестов, в Тюменской области пресечена схема незаконной поддержки мигрантов

В одной из нижнетагильских школ после проведенного ремонта появилось изображение храма Василия Блаженного (Покровского собора) без крестов. На это обратили внимание в телеграм-канале "Русская община". Власти города пытались отговориться стилистическими особенностями изображения, но через четыре недели силуэт храма всё же дополнили крестами. В Тюменской области ФСБ пресекла схему по незаконной помощи тысяче мигрантов. По версии следствия, подозреваемые за деньги незаконно помогали иностранцам сдать экзамен на знание русского языка, и более тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили фальшивые сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ или патенты.

Телеграм-канал "Многонационал" рассказывает , как обстоят дела с расследованием обстоятельств пожара в клубе "Полигон" в Костроме.

Пожар начался с того, что контуженный военнослужащий Станислав Ионкин, который проходил врачебную комиссию в Костроме, выстрелил в потолок из ракетницы. От выстрела вспыхнули горючие панели, которыми был отделан потолок (что противоречит правилам пожарной безопасности). Пожарные выходы были заблокированы (также противоречит правилам пожарной безопасности). Погибли 13 человек.

Изначально Ионкину вменяли статью «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)».

Руководство клуба «Полигон» и его собственника, местного авторитетного депутата из азербайджанской диаспоры Ихтияра Мирзоева задержали лишь после общественного резонанса и вменили ему нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Однако затем обвинения переквалифицировали, Ионкину вменили убийство двух и более лиц, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, а также хулиганство, ему грозят 16 лет тюрьмы и 46 млн штрафа. Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, чья компания занималась организацией работы клуба, выпустили из СИЗО ещё в конце прошлого года, хотя обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, осталось.